Z opublikowanych przez resort danych wynika, że odsetek pozytywnych testów wzrósł z 37 do około 41,5 proc. Po raz pierwszy wyliczono aktualny indeks ryzyka epidemicznego, nie uwzględniając danych o liczbie zakażonych, a wprowadzając w to miejsce dane o pacjentach, u których Covid-19 zdiagnozowano dopiero po przyjęciu do szpitala.

Wyrażany liczbą od 0 do 100 wskaźnik ryzyka epidemicznego wyniósł w środę 86, co oznacza, że kraj, od ponad tygodnia, znajduje się na najwyższym, piątym poziomie alertu epidemicznego.

Opublikowane przez rząd dane wskazują na niewielki spadek liczby osób hospitalizowanych. Jest ich aktualnie 7001, podczas gdy w poniedziałek było o 102 osoby więcej. Pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby jest obecnie 1004, a dzień wcześniej było ich 991. Wysoka jest liczba zgonów - w poniedziałek zmarły 124 osoby, we wtorek 90, ale te dane będą jeszcze aktualizowane. Od początku epidemii w Czechach zmarło 12 436 osób.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)