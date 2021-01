"Konieczne jest, aby wszystkie kraje zdolne do wsparcia mechanizmu równego dostępu do szczepionek (COVAX - PAP), zrobiły to" - powiedział Kluge podczas konferencji prasowej online i zaznaczył, że WHO i jej partnerzy wykonali "ogromny wysiłek" w celu zapewnienia każdemu krajowi dostępu do preparatów.

Według niego 95 proc. wszystkich dotychczasowych szczepień zostało przeprowadzonych w zaledwie 10 krajach. Kluge nie wymienił nazw tych państw, ale agencja AFP pisze, powołując się na analizę serwisu Our World in Data, że chodzi o: Stany Zjednoczone, Chiny, Wielką Brytanię, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Włochy, Rosję, Niemcy, Hiszpanię i Kanadę.

W środę dyrektor WHO ds. nagłych przypadków zdrowotnych Michael Ryan podkreślał, że w ciągu nieco ponad miesiąca w około 46 krajach podano około 28 milionów dawek szczepionki na Covid-19. Mówił przy tym jednak, że pomimo rozpoczęcia kampanii szczepień niepokojąca jest szybkość transmisji koronawirusa obserwowana w niektórych krajach, w szczególności z powodu nowych, bardziej zaraźliwych wariantów - brytyjskiego i południowoafrykańskiego.

"Sytuacja jest niepokojąca" - podkreślił Kluge i zaznaczył, że 25 krajów strefy europejskiej, w tym Rosja, odnotowało przypadki związane z nowym szczepem koronawirusa.

"Przy zwiększonej zdolności do transmisji i podobnym nasileniu choroby, nowe warianty wirusa budzą niepokój. Bez zwiększonej kontroli w celu spowolnienia jego rozprzestrzeniania się rozpocznie się większe obciążenie placówek opieki zdrowotnej, które już teraz mają problemy" - powiedział Kluge.

Szef WHO na Europę sprecyzował, że spośród 53 krajów kontynentu 31 rozpoczęło już kampanię szczepień, a kraje korzystające z mechanizmu COVAX, dzięki któremu zapewniony ma być powszechny dostęp do szczepionek, mają rozpocząć szczepienia na początku lutego.

"Rok 2021 będzie kolejnym rokiem koronawirusa, ale będzie to rok bardziej przewidywalny, sytuacja będzie łatwiejsza do opanowania” - zapewnił Kluge. (PAP)