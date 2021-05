Komisja Europejska przyjęła we wtorek plan ujednolicenia opodatkowania przedsiębiorstw w 27 państwach UE. Ma to doprowadzić do stworzenia "sprawiedliwego i stabilnego" otoczenia biznesowego, które "będzie stanowić podstawę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" - argumentuje KE.

"Opodatkowanie musi dotrzymać kroku naszym zmieniającym się gospodarkom i naszym priorytetom. Nasze przepisy podatkowe powinny wspierać odnowę gospodarczą sprzyjającą włączeniu społecznemu, być przejrzyste i wykluczyć zjawisko unikania opodatkowania. Powinny być również skuteczne – dla przedsiębiorstw dużych i małych" - oświadczył podczas prezentacji planu na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis. Przekonywał, że przyjęte założenia "określają podwaliny" europejskiego systemu opodatkowania działalności gospodarczej, który jest gotowy podjąć wyzwania XXI wieku oraz "stworzyć społeczeństwo funkcjonujące na zasadach uczciwości i zrównoważoności". Konkretnie, KE zobowiązała się, że do 2023 r. przedstawi nowe ramy opodatkowania przedsiębiorstw w Unii, które "zmniejszą obciążenia administracyjne, usuną przeszkody podatkowe i stworzą bardziej przyjazne dla przedsiębiorstw otoczenie na jednolitym rynku". Ramy opodatkowania dochodów (BEFIT) mają zapewnić jednolity w całej UE zbiór przepisów regulujących kwestie podatku od działalności gospodarczej, "przewidujący sprawiedliwszy podział praw do opodatkowania między państwami członkowskimi". Komisja obiecuje, że BEFIT ograniczy biurokrację, zmniejszy koszty przestrzegania przepisów, zminimalizuje możliwości unikania opodatkowania i posłuży wsparciem w procesie tworzenia miejsc pracy i inwestowania na jednolitym rynku. Na najbliższe dwa lata KE przewiduje przeznaczenie środków na promocję "produktywnych inwestycji", objęcie dochodów krajowych skuteczniejszą ochroną oraz wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja proponuje również, aby niektóre duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w UE, publikowały swoje efektywne stawki opodatkowania, a także zachęca przedsiębiorstwa do finansowania swojej działalności z pomocą kapitału własnego, nie zaś finansowania dłużnego. KE zachęca wreszcie państwa członkowskie do zezwolenia przedsiębiorstwom na przenoszenie strat podatkowych na poprzednie lata. Przyniesie to korzyści przedsiębiorstwom, które były rentowne w latach poprzedzających pandemię, umożliwiając im wyrównanie strat poniesionych w latach 2020 i 2021 za pośrednictwem podatków opłaconych przed 2020 r. - przekonuje Komisja.