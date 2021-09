KE podała, że porozumienie zakończy również toczący się spór przed sądem w Brukseli między UE a firmą farmaceutyczną.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała, że ugoda gwarantuje dostarczenie pozostałych 200 milionów dawek szczepionki Covid-19 przez AstraZeneca do UE.

"Chociaż w tym tygodniu osiągnęliśmy ważny kamień milowy polegający na wykonaniu pełnego szczepienia 70 proc. dorosłej populacji UE, istnieją znaczne różnice we wskaźnikach szczepień między naszymi państwami członkowskimi, a ciągła dostępność szczepionek, w tym szczepionki AstraZeneca, pozostaje kluczowa. Jako najsilniejszy zwolennik globalnej współpracy i solidarności w zakresie szczepionek będziemy nadal pomagać reszcie świata. Naszym celem jest udostępnienie co najmniej 200 milionów dawek szczepionek za pośrednictwem COVAX krajom o niskim i średnim dochodzie do końca tego roku" - zaznaczyła.

Ugoda przewiduje zobowiązanie AstraZeneca do dostarczenia 135 milionów dawek do końca 2021 r. (60 milionów dawek do końca III kwartału i 75 milionów dawek do końca IV kwartału), a 65 mln do końca marca 2022 r. Dzięki temu łączna liczba dostarczonych dawek wyniesie 300 mln dawek zgodnie z umową.

Państwa członkowskie otrzymają regularne harmonogramy dostaw, a ograniczone rabaty będą miały zastosowanie w przypadku opóźnionych dawek - podała KE.

W kwietniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie prawne przeciwko firmie za nieprzestrzeganie umowy i za brak „wiarygodnego” planu zapewnienia terminowych dostaw.