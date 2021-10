Zgodnie z tymi częściowymi wynikami, na drugim miejscu jest prawicowa koalicja SPOLU - 24,53 proc. Koalicja Partii Piratów oraz Burmistrzowie i Niezależni maja 13,89-procentowe poparcie. W parlamencie znajdzie się też antyeuropejska Wolność i Demokracja (SPD) – 10,67 proc., a poza nim będą socjaldemokraci oraz - po raz pierwszy od 1989 r. - komuniści.

Na granicy sukcesu i wprowadzenia do Izby Poselskiej swoich kandydatów jest nowy na politycznej scenie ruch Przysięga (Przisaha), założony przez byłego policjanta i celnika Roberta Szlachtę. Do wyborów szedł on z hasłem powstrzymania rozkradania kraju. Po przeliczeniu głosów z 50 proc. komisji wyborczych Przisaha ma 4,81 proc. (PAP)