Węgry przyjmują do wiadomości orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące antyimigracyjnych ustaw, ale zastrzegają sobie prawo do działania przeciw finansowanym z zagranicy NGOs – oznajmił we wtorek rzecznik rządu Zoltan Kovacs.

„Węgry przyjmują do wiadomości wyrok TSUE dotyczący pakietu Stop Soros, podobnie jak jego poprzednie orzeczenia, zastrzegamy sobie jednak prawo do podejmowania działań przeciw finansowanym z zagranicy NGOs, w tym tym finansowanym przez (amerykańskiego finansistę) George'a Sorosa, zabiegających o wpływy i ingerencję polityczną lub nawet o promowanie migracji" – napisał Kovacs na swoim blogu. TSUE orzekł we wtorek, że automatyczne odrzucenie wniosku o azyl migranta, który przybył z bezpiecznego kraju jest niezgodne z prawem Unii. Według TSUE Węgry naruszyły prawo Unii, "obwarowując sankcją karną działalność organizacyjną, prowadzoną w celu umożliwienia wszczęcia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej osobom, które nie spełniają ustanowionych przez prawo krajowe kryteriów przyznania tej ochrony". Chodzi o przyjęty w 2018 r. pakiet ustaw określony przez rząd jako „Stop Soros". Węgry ustaliły w nim m.in. nową podstawę niedopuszczalności wniosków o udzielenie azylu oraz wprowadziły penalizację działalności organizacyjnej mającej na celu ułatwienie składania wniosków o udzielenie azylu przez osoby nieposiadające prawa do azylu na mocy prawa węgierskiego oraz wprowadziły ograniczenia swobody przemieszczania się nałożone na osoby podejrzane o popełnienie takiego czynu zabronionego. „Stanowisko Węgier ws. migracji pozostaje niezmienne – podkreślił we wtorek Kovacs. – Pomoc należy dostarczać tam, gdzie występuje problem zamiast sprowadzać go tutaj. Innymi słowy, migrację do Europy trzeba powstrzymać, a przyszłość Europy należy oprzeć na rodzinach". Rzecznik ocenił, że pakiet „Stop Soros" stoi na drodze proimigracyjnych planów, a „Bruksela nadal chce, by Węgry dały zielone światło migrantom i organizacjom Sorosa zarządzającym migracją". „Dopóki istnieje narodowy rząd na Węgrzech, będzie on realizować wolę narodu węgierskiego i uniemożliwi przeistoczenie się Węgier w kraj imigrancki" – oznajmił Kovacs.