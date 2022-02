"Komisja Europejska prognozuje, że łączny wzrost PKB Polski w latach 2020-2023 wyniesie 13,2 proc. Będzie to najwyższy wzrost w Unii Europejskiej!" - napisał Maliszewski we wtorek na Twitterze.

Zwrócił też uwagę w kolejnym wpisie, że według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto, niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2021 roku, był realnie wyższy o 7,3 proc. rok do roku. "Szybko nadrabiamy straty związane z pandemią i wg KE będziemy mieli najwyższy wzrost w latach 2020-23" - zaznaczył szef Rządowego Centrum Analiz.

Podkreślił, że Tarcza Antyinflacyjna ma także wpływać na percepcję inflacji, czyli hamować spiralę płacowo-cenową. "Średni odsetek oczekiwań inflacyjnych wyniósł w lutym 16,48 proc. Dla porównania średnia oczekiwań inflacyjnych w styczniu wyniosła 24,2 proc. (IBRiS)" - napisał Maliszewski.

Wskazał również, "że inflacja w Polsce (9,2 proc.) w styczniu była niższa niż w Czechach + 9,9 proc". "Tarcza Antyinflacyjna zaczyna działać. W styczniu miał miejsce szczyt dynamiki inflacji, która od lutego powinna się obniżać" - zaznaczył Maliszewski.

1 lutego weszła w życie tzw. druga tarcza antyinflacyjna, która obniżyła VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa, przedłużyła obowiązywanie 5-proc. stawki VAT na prąd, obniżyła stawki VAT na ciepło do 5 proc., wprowadziła zerową stawkę VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej, wprowadziła zerową stawkę VAT na gaz ziemny oraz zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych wcześniej stawką 5 proc.

Ponadto na jej podstawie od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz.

Wcześniej pierwsza tarcza antyinflacyjna obniżyła VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc, obniżyła VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc., obniżyła VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 proc. do 8 proc., obniżyła akcyzę na paliwa silnikowe i energię elektryczną, zwolniła z akcyzy energię elektryczną dla gospodarstw domowych i wyłączyła sprzedaż paliw silnikowych z podatku detalicznego.