Kierownictwo MON sprecyzowało, iż w środę rano z Włoch do bazy Kogalniceanu przybyły cztery myśliwce. Wskazało, że w sumie włoska armia skierowała tam już osiem maszyn Eurofighter Typhoon.

Reklama

W komunikacie opublikowanym na twitterze MON Rumunii podziękowało też władzom Francji za skierowanie we wtorek do Kogalniceanu 135 żołnierzy z Annecy. Dodał, że “dołączyli oni do tych, którzy przybyli już do Rumunii w ostatnich dniach”.

Wprawdzie władze Francji podają, że do Rumunii zostanie wysłanych łącznie około 500 żołnierzy, ale MON w Bukareszcie spodziewa się większej liczby wojskowych. Według ministra obrony Vasile'a Dincu do Rumunii ma dotrzeć francuski batalion składający się w sumie z prawie 1000 żołnierzy.

Rumuński resort obrony sprecyzował, że w środowe popołudnie do bazy Kogalniceanu dotrze również na rozmowy dotyczące współpracy na wschodniej flance NATO niemiecka minister obrony Christine Lambrecht.

MON Rumunii przypomniało, że w kraju tym obecnie stacjonuje 75 osób z personelu wojskowego z Niemiec, w tym pilotów i personelu technicznego, a także sześć samolotów Eurofighter Typhoon należących do Bundeswehry.