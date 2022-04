Przedstawiciele Rosji mają opuścić Austrię do wtorku 12 kwietnia.

Wedle ministerstwa rosyjscy urzędnicy zachowywali się w sposób, który był niezgodny z ich statusem dyplomatycznym. W przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, takich jak Francja, Włochy i Niemcy, które wyrzuciły ze swoich krajów rosyjskich dyplomatów w minionych dniach, Austria nie argumentuje swojego ruchu rosyjską wojną na Ukrainie - informuje agencja Reutera.

W środę minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg powiedział w wywiadzie opisywanym przez austriacki portal Exxpress, że zastrzega sobie prawo do wydalenia rosyjskich dyplomatów, jeśli byłoby to konieczne. Wcześniej we wtorek wieczorem szef MSZ przekazał w programie informacyjnym ZiB2, że podejmie takie działania, jeśli zostaną przedstawione "mocne dowody" naruszeń dyplomatycznych.