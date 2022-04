Nowa komisja zajmie się zbadaniem, w jaki sposób europejska reakcja na pandemię i wyciągnięte wnioski mogą przyczynić się do przyszłych działań w różnych obszarach polityki UE.

Przewodniczącą komisji została Kathleen Van Brempt (Socjaliści i Demokraci), a wiceprzewodniczącymi: Andreas Glueck (Odnowić Europę), Ewa Kopacz (Europejska Partia Ludowa), Michele Rivasi (Zieloni) oraz Karol Karski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy).

Po głosowaniu Van Brempt powiedziała, że chociaż pandemia jeszcze się nie skończyła, Europa już znajduje się w kolejnym kryzysie.

„W ciągu ostatnich 15 lat UE przetrwała kryzys finansowy, kryzys uchodźczy, pandemię, a teraz wojnę. W trakcie tych kryzysów widzieliśmy, że UE często nie ma narzędzi niezbędnych do szybkiego działania. Widzieliśmy, jak państwa członkowskie uzgadniają europejską odpowiedź dopiero wtedy, gdy było już za późno, czy to w sprawie wspólnych zamówień na sprzęt medyczny, wspólnej europejskiej polityki migracyjnej, czy pogłębienia unii energetycznej. To przyniosło nam Unię Europejską, którą znamy dzisiaj: taką, która potrafi reagować na kryzysy, ale nie ma mandatu politycznego, by się na nie przygotować” - powiedziała.

Jak podkreśliła, trzeba to zmienić. „Właśnie to będzie starać się osiągnąć (ta) parlamentarna komisja: zbudować Europę lepiej przygotowaną na przyszłe kryzysy, wyciągającą wnioski z pandemii. Ponieważ Covid-19 był również kryzysem rosnących nierówności gospodarki, naszej demokracji i praw podstawowych oraz międzynarodowego zarządzania, komisja rozważy wpływ pandemii na wszystkie aspekty społeczeństwa” - zaznaczyła.

Pierwsze zwyczajne posiedzenie specjalnej komisji planowane jest na 11 maja.

10 marca br. Parlament Europejski powołał nową komisję specjalną ds. pandemii Covid-19, złożoną z 38 członków. Komisja jest powoływana na 12-miesięczną kadencję, licząc od dnia jej posiedzenia inauguracyjnego.