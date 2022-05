Według Gaucka Ukrainie należy pozwolić powiedzieć, czego potrzebuje, by przeciwstawić się Rosji. "Jeśli ludzie mówią nam: chcemy walczyć o naszą wolność, ryzykujemy nawet życiem, to nie do nas należy wyjaśnianie im z bezpiecznego miejsca, jak należy postąpić" - powiedział były prezydent RFN. "Byłoby to w najwyższym stopniu bezduszne i aroganckie" - dodał.

Gauck podkreślił, że "należy również pamiętać o tym, że Ukraińcy bronią wolności i pokoju także w naszej części Europy. Tylko sukces Ukrainy powstrzyma (Władimira) Putina przed kolejnymi imperialnymi atakami na sąsiednie kraje europejskie".

Niemniej jednak Gauck stwierdził, że politycy muszą kontynuować rozmowy z prezydentem Rosji. "W odpowiedzialnej polityce trzeba rozmawiać także z dyktatorami. Nigdy nie wolno nam wyrzec się dyplomacji" - uważa były prezydent. Dodał jednak, że ważne jest, aby negocjować z pozycji siły. Takie podejście "okazało się również właściwe w czasie zimnej wojny" - ocenił Gauck.

Z Berlina Berenika Lemańczyk