Niemiecki dyplomata Dirk Schuebel został szefem Przedstawicielstwa UE na Białorusi w 2019 roku. W 2021 roku „poproszono” go o opuszczenie Mińska i udanie się do Brukseli na konsultacje, co w języku dyplomacji oznacza nakaz opuszczenia kraju urzędowania, przynajmniej na pewien czas.

Miało to związek ze skrytykowaniem przez UE wymuszonego lądowania samolotu z białoruskim opozycjonistą Ramanem Pratasewiczem i jego rosyjską partnerką Sofią Sapiehą na pokładzie. Schuebel nie może obecnie powrócić do Mińska, ponieważ białoruskie MSZ odmówiło mu przedłużenia akredytacji dyplomatycznej.

Informację tę potwierdził rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Peter Stano, dodając, że jest to kolejny w ostatnim czasie nieprzyjazny krok ze strony Białorusi wobec przedstawicielstwa UE, ponieważ 7 września białoruska milicja zatrzymała chargé d’affaires Przedstawicielstwa UE w Mińsku Evelinę Schulz i trzymała ją przez dwie godziny na komisariacie z powodu jej obecności przed sądem podczas procesu więźniów politycznych.

sm/ mal/