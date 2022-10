Niemcy przekazały Ukrainie pierwszy z czterech obiecanych systemów obrony przeciwlotniczej IRIS-T SLM - informuje we wtorek portal tygodnika "Spiegel". Według niego do przekazania doszło we wtorek.

Niemiecki rząd wywiązuje się tym samym z obietnicy, którą kanclerz Olaf Scholz złożył już na początku czerwca w Bundestagu. W poniedziałek minister obrony Christine Lambrecht podtrzymała perspektywę wcześniejszego dostarczenia tej broni. Pierwotnie przekazanie miało nastąpić w listopadzie - przypomina portal. Reklama Według niemieckiego rządu, broń ta jest najnowocześniejszym systemem obrony przeciwlotniczej w Niemczech. Został opracowany przez niemiecką firmę Diehl Defence z Überlingen nad Jeziorem Bodeńskim. Reklama Naziemny mobilny system obrony przeciwlotniczej ma przede wszystkim chronić ludność cywilną poprzez odpieranie ataków powietrznych armii rosyjskiej - pisze "Spiegel". Wraz z pierwszą dostawą IRIS-T Ukraina otrzymuje system obronny, którego sama Bundeswehra jeszcze nie posiada - zauważa portal. Trzy kolejne systemy IRIS-T mają być dostarczone do ukraińskiej strefy działań wojennych w przyszłym roku. Dokładnie nie wiadomo kiedy - ta broń przeciwlotnicza nie została jeszcze wyprodukowana. O przekazaniu Ukrainie przez Niemcy pierwszego systemu IRIS-T SLM informują we wtorek także media ukraińskie. Również one powołują się na doniesienia "Spiegla". IRIS-T SLM ma zasięg do 40 km. Może zwalczać cele powietrzne - samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne, a także pociski manewrujące i przeciwradiolokacyjne - lecące na wysokości do 20 km. Z Berlina Berenika Lemańczyk Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję