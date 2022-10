"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni tym, że niektóre ataki mogły być wymierzone w krytyczną infrastrukturę cywilną, co oznacza, że te ataki mogły naruszyć zasady prowadzenia działań wojennych zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym" - powiedziała Shamdasani.

"Wzywamy Federację Rosyjską do powstrzymania się od dalszej eskalacji i podjęcia wszelkich możliwych środków, aby zapobiec stratom wśród cywili i uszkodzeniom infrastruktury" - dodała.

W poniedziałek rosyjskie siły przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Według najnowszych ustaleń ukraińskiego MSW, w wyniku ostrzałów zginęło co najmniej 19 osób, a 105 zostało rannych. We wtorek rosyjskie ataki rakietowe zostały wznowione, obierając za cel głównie obiekty infrastruktury energetycznej. Alarm rakietowy ogłoszono rano we wszystkich obwodach Ukrainy, poza sześcioma regionami na zachodzie kraju.