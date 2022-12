"Niezwykle ważne jest to (...), żeby nie dawać się w jakikolwiek sposób wpędzać w takie rozważania, że rzekomo Ukraina miałaby oddawać Rosji jakieś części swojego terytorium, albo że Rosja ma prawo oczekiwać gwarancji bezpieczeństwa od kogokolwiek" - podkreślił Jabłoński.

Reklama

"To jest po prostu strategiczny błąd - tego rodzaju rozważania. To nie Rosja potrzebuje dzisiaj gwarancji bezpieczeństwa, ale Europa potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od Rosji" - dodał.

Pytany o stan negocjacji w sprawie 9. pakietu sankcji przeciwko Rosji, których nie udało się uwieńczyć porozumieniem w piątek, Jabłoński przypomniał, że Polska wychodzi z założenia, że sankcje powinny być jak najdotkliwsze i jak najsurowsze.

"Jak najmniej powinno być tam wyjątków. Natomiast (...) przy każdym pakiecie, przy każdym planie tego rodzaju pojawiają się różne próby wyłączania, czy łagodzenia. Takie dyskusje zawsze się toczą, tak jest i tym razem. Te rozmowy będą dalej prowadzone. Mamy nadzieję, że jeśli jakiekolwiek wyłączenia będą, to będą one jak najrzadsze. Głównym celem sankcji jest doprowadzenie do tego, żeby Rosja przegrała wojnę" - podsumował wiceminister.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz