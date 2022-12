Te priorytety to m.in. realizacja Europejskiego Zielonego Ładu, transformacja cyfrowa i zwiększanie odporności UE.

Reklama

"Po dwóch trudnych latach pandemii i w obliczu nadal toczącej się wojny w Ukrainie, nadszedł czas, gdy europejskie przywództwo jest wyjątkowo potrzebne. Potrzebne są wspólne działania, aby zapewnić rozwiązania na szczeblu europejskim dla naszych obywateli i przedsiębiorstw. Priorytetem Parlamentu Europejskiego jest zadbanie o to, by nasze przepisy dotyczące energii pomagały zapanować nad rachunkami i przyczyniały się do realizacji naszych długoterminowych celów klimatycznych; jest nim również zapewnienie zrównoważonego charakteru budżetu UE oraz zakończenie reform w dziedzinie migracji i azylu. Reformy te są szczególnie ważne w świetle wyborów europejskich w 2024 r., kiedy to obywatele będą pociągać nas do odpowiedzialności za sposób, w jaki UE zareagowała na obecne wyzwania" - zadeklarowała przewodnicząca PE Roberta Metsola.

Reklama

Premier Fiala z kolei podkreślił, że wspólna deklaracja potwierdza zaangażowanie unijnych instytucji na rzecz bardziej sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej Europy.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen dodała: "Za sprawą Rosji do Europy powróciła wojna. Konsekwencje tej agresji są silnie odczuwane w Europie i na świecie. Ta wspólna deklaracja jest dowodem naszego zdecydowanego zaangażowania na rzecz utrzymania jedności we wspieraniu Ukrainy i jej obywateli oraz w przezwyciężaniu wielkich wyzwań naszych czasów, takich jak zmiana klimatu".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz