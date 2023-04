Pod koniec minionego tygodnia Komisja Europejska przeprowadziła pierwsze techniczne konsultacje z ambasadorami państw członkowskich w sprawie kolejnego, 11. już pakietu sankcji na Rosję. Propozycje Brukseli ograniczają się jednak na razie głównie do uszczelnienia dotychczas przyjętych środków, usuwania luk i zweryfikowania, czy 10 pakietów jest przestrzeganych we wszystkich państwach członkowskich. Lista podmiotów – zarówno osób, jak i firm rosyjskich – objętych sankcjami ma zostać rozszerzona, ale w niewielkim zakresie. Według unijnego dyplomaty, z którym rozmawialiśmy, jest mała szansa, że państwa członkowskie porozumieją się do końca tego miesiąca, a przyjęcie kolejnego pakietu obostrzeń jest spodziewane raczej w maju.

