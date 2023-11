Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i Nicolas Schmit, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans, przekazali posłom Parlamentu Europejskiego na połączonej sesji dwóch komisji budżetowych, że rozmowy z rządem Węgier postępują dobrze zarówno na poziomie eksperckim, jak i politycznym.

Reklama

Choć negocjacje przyspieszyły w październiku, Budapeszt nie przedstawił jeszcze rozwiązań, które będą następnie przedmiotem oceny Komisji Europejskiej – poinformował Hahn.

"KE nie będzie szantażowana"

Reklama

W kwestii gróźb rządu Viktora Orbana, co do blokowania zmian w unijnym budżecie, w tym wydzielenia dodatkowych środków na pomoc Ukrainie, komisarz zaznaczył, że „KE nie będzie szantażowana”, a UE „ma narzędzia do radzenia sobie z takimi groźbami”.

Większość eurodeputowanych przekazała KE, że Węgry powinny mieć dostęp do funduszy UE tylko wtedy, gdy postawione warunki zostaną w pełni wdrożone – zaznacza dziennik.

W latach 2021-2027 w ramach funduszy spójności dla Węgier przewidziano 22 mld euro. Pod koniec września „Nepszava”, powołując się na swoje źródła w Brukseli, pisała o możliwych wypłatach części środków obejmujących 13 mld euro.

Nie tylko fundusze spójności

Ponadto z powodu zarzutów o korupcję rząd w Budapeszcie czeka na odmrożenie 6,3 mld euro, a kolejne 2,6 mld euro jest wstrzymane z powodu „przepisów ograniczających wolność akademicką, prawa gejów i prawa migrantów” – pisała „Nepszava”.

Węgry czekają również na wypłatę 5,8 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekazanie środków zależy jednak od 27 warunków określanych „super kamieniami milowymi”, z których wiele nie zostało spełnionych.

Pod koniec sierpnia rząd Węgier złożył również wniosek o pożyczkę w wysokości 3,9 mld euro z funduszu odbudowy. (PAP)

Z Budapesztu Marcin Furdyna