Kolegium zostało obdarowane kwotą ponad 1 mld dolarów przez premiera Viktora Orbana i jego rząd, aby szkolić przyszłych liderów Węgier. Wsparte środkami porównywalnymi z całym krajowym budżetem na szkolnictwo wyższe, MCC stało się poligonem szkoleniowym dla następnej generacji zwolenników Orbana. Na własnej stronie MCC informuje, że jest instytucją edukacyjną i centrum badawczym poświęconym rozkwitowi narodu węgierskiego. „Skupiając się na rozwijaniu umiejętności i talentów młodych Węgrów, MCC zapewnia dodatkową, bezpłatną edukację” – czytamy.

Założyciele MCC zdecydowali się nazwać instytucję imieniem Macieja Korwina, jednego z najbardziej znanych królów Węgier. W XV wieku wprowadził on Węgry w czas złotego wieku, rozwijając idee i wiedzę renesansową oraz zmieniając kraj w prominentne, intelektualne centrum w Europie.

Ekspansja na wielu frontach

W zeszłym miesiącu MCC otworzyło kolejną placówkę na Słowacji, dodając ten oddział do 18 innych ośrodków na Węgrzech, uniwersytetu w Wiedniu oraz w Rumunii i na Ukrainie. Posiada również oddziały i partnerstwa w Brukseli, Berlinie i Wielkiej Brytanii oraz planuje znacznie bardziej okazały budynek na wzgórzu nad obecną siedzibą. Gościło wydarzenia z udziałem takich mówców, jak były prezenter Fox News Tucker Carlson oraz profesor Uniwersytetu Columbia Jeffrey Sachs, który podziela niektóre z opinii Orbana na temat sankcji nałożonych na Rosję za wojnę na Ukrainie.

Dzięki wsparciu finansowemu kolegium stało się właścicielem 10-proc. pakietów udziałów w rafinerii Mol oraz producenta leków Gedeon Richter. Obydwie firmy stanowią około połowy węgierskiego indeksu giełdowego.

Chodzi tylko o polityczny rezerwuar?

„Tu chodzi o zadbanie o krąg intelektualistów, który pomoże partii Fidesz utrzymać władzę w kraju i poszerzyć jej wpływy za granicą” - uważa Daniel Hegedus, ekspert ds. Europy Środkowej w German Marshall Fund.

MCC publikuje zatem badania na takie tematy, jak relacje Unii Europejskiej z grupami LGBTQ, które zostały zaatakowane na Węgrzech Orbana. W jednym z raportów MCC stwierdziło, że UE przekształciła się w "ponadnarodową grupę adwokacką LGBTQ", aby stać się "autorytetem moralnym". "MCC jest częścią maszyny propagandowej Fidesz," - mówi Hegedus.

Zagrania Victora Orbana

60-letni Orban lubi straszyć zewnętrznymi siłami, które próbują zakłócić spokój na Węgrzech. W 2018 roku Europejski Uniwersytet Centralny, finansowany przez miliardera George'a Sorosa (z pochodzenia Węgra)! został zmuszony do opuszczenia kraju po przegraniu starcia z rządem. A w listopadzie 2023 powołano Agencję Ochrony Suwerenności, która ma wyeliminować to, co uważane jest za zagraniczne próby wpływania na politykę.

Viktor Orban, będąc zwolennikiem Donalda Trumpa, znany jest z konfrontacyjnego stosunku do Unii Europejskiej, obejmującego szereg kwestii - od niezależności sądownictwa na Węgrzech, po wolność edukacji i mediów. Wojna na Ukrainie dodała nowy wymiar do jego kulturowej wojny z tym, co nazywa liberalnymi elitami w Zachodniej Europie. Orban zawarł umowy energetyczne z Moskwą, próbował ograniczyć pomoc UE dla Ukrainy i publicznie nawoływał do zniesienia sankcji gospodarczych wobec Rosji. W zeszłym miesiącu spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Pekinie.

Wiele zachęt dla studentów

MCC ma około 7 tys. studentów, z planami zwiększenia tej liczby do 10 tys. Dzięki swojej marinie żeglarskiej nad Balatonem i stypendiom na badania za granicą, stało się magnesem dla wielu młodych ludzi. Podobnie jak Orban, który studiował na stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim, wielu z nich pochodzi z uboższych, wiejskich środowisk. Studenci przyznają, że MCC to oczywiście konserwatywna instytucja, oparta na chrześcijańskich wartościach. Ale bardziej kontrowersyjna jest ekspansja MCC w sąsiednich krajach z mniejszościami węgierskimi, które pozostały tam po utracie ponad połowy terytorium Węgier po I wojnie światowej. Na swojej stronie internetowej kolegium mówi o zachęcaniu do patriotyzmu i wspieraniu młodych ludzi, którzy będą "dbać o naród węgierski".

W zeszłym miesiącu MCC powołało nowy instytut poświęcony badaniu węgierskiej świadomości narodowej, wykorzystując studia przypadków etnicznych Węgrów za granicą, aby pomóc zdefiniować, co oznacza bycie częścią narodu. Anita Major, która współprzewodniczy instytutowi, powiedziała jednak, że badania będą apolityczne i uwzględnią również punkt widzenia większościowych populacji.