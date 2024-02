Niemiecka gospodarka zmierza w kierunku recesji, a to stawia Europę Środkową w obliczu poważnych zagrożeń. Region jest silnie uzależniony od niemieckiego eksportu, a w szczególności od sektora motoryzacyjnego. Jeśli gospodarka niemiecka załamie się, to będzie to oznaczało poważne problemy dla krajów Europy Środkowej.