Jak podał PE, w czwartek przewodnicząca PE spotka się w Senacie z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz wygłosi przemówienie przed izbą wyższą polskiego parlamentu.

Reklama

Spotka się z Hołownią, Tuskiem, Sikorskim, Bodnarem i studentami

Oprócz tego spotka się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią oraz przedstawicielami rządu: premierem Donaldem Tuskiem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Następnie uda się na Uniwersytet Warszawski, gdzie weźmie udział w spotkaniu ze studentami, którzy po raz pierwszy będą mogli wziąć udział w wyborach europejskich.

Reklama

Kolejnym punktem wizyty przewodniczącej PE będzie inauguracja centrum Europa Experience. To multimedialne centra z interaktywnymi narzędziami otwierane w całej Europie. Obecnie funkcjonują w 10 krajach UE. W Warszawie Europa Experience mieści się w samym centrum miasta, tuż przy stacji metra Świętokrzyska.

Wizytę w Warszawie zakończy wystąpienie w Kolegium Europejskim w Natolinie, gdzie przewodnicząca PE wygłosi główne przemówienie roku akademickiego 2023/2024. Następnie Roberta Metsola uda się do Gdańska, gdzie w piątek spotka się z prezydent miasta Aleksadrą Dulkiewicz oraz byłym przywódcą „Solidarności”, byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą. Spotka się tam również z młodzieżą.

Wizyta Roberty Metsoli w Polsce jest częścią jej podróży po wszystkich państwach członkowskich UE w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego.

W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. wzięło udział prawie 51 proc. obywateli UE uprawnionych do głosowania - to najwyższy wynik od 20 lat. W porównaniu z poprzednimi wyborami frekwencja wzrosła w 21 krajach. Największy wzrost frekwencji nastąpił w Polsce - wzrosła o blisko 22 punkty procentowe - z 23,83 proc. w 2014 r. do 45,68 proc.

Roberta Metsola jest przewodniczącą Parlamentu Europejskiego od 18 stycznia 2022 r.

Każde państwo członkowskie ma określoną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego; od sześciu w najmniejszych państwach członkowskich, takich jak Malta, Luksemburg i Cypr, do dziewięćdziesięciu sześciu w najludniejszych Niemczech. W Polsce 9 czerwca wybranych zostanie 53 europosłów.

Roberta Metsola jest przewodniczącą Parlamentu Europejskiego od 18 stycznia 2022 r. Jest najmłodszą w historii przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i trzecią kobietą na tym stanowisku. Pochodzi z Malty, jest członkinią centroprawicowej grupy EPL.

To nie pierwsza wizyta przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w Polsce, którą odwiedzała już parokrotnie, między innymi podczas powrotu z Kijowa w kwietniu 2022 r.

Wielokrotnie wyrażała swoje pełne poparcie dla walki Ukrainy o wolność i demokrację. Ponadto w imieniu Parlamentu Europejskiego nawoływała do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i wzywała do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE, co ostatecznie udało się osiągnąć.

Europejczycy pójdą do urn wyborczych między 6 i 9 czerwca. W jednych z największych co do wielkości demokratycznych wyborach na świecie, w których wyłonionych zostanie 720 posłów do PE, uprawnionych do głosowania jest ponad 400 milionów obywateli UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński