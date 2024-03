Urząd ds. obywatelstwa i migracji (PMLP) wydał pierwsze trzy nakazy opuszczenia kraju przez osoby, które nie podporządkowały się zmienionym przepisom migracyjnym i nie złożyły wniosku o nowe zezwolenie na pobyt na Łotwie. Po otrzymaniu wezwania dana osoba ma 30 dni na opuszczenie Łotwy, w przeciwnym razie grozi jej deportacja "siłowa".

Reklama

Ilu Rosjan mieszka na Łotwie?

PLMP zapytała ok. 1 tys. obywateli rosyjskich o powody niedostosowania się do nowego prawa. Osoby te poproszono też o podanie daty planowanego opuszczenia terytorium Łotwy, gdyż ich pobyt w kraju jest pozbawiony podstaw prawnych. Urząd analizuje teraz otrzymane odpowiedzi. Straż graniczna ma sprawdzić, czy osoby, które nie odpowiedziały na pisma, w ogóle przebywają na Łotwie.

Reklama

Test z języka łotewskiego

Latem 2022 roku parlament zdecydował, że obywatele Rosji mogą otrzymać pozwolenie na pobyt stały na Łotwie tylko po udowodnieniu znajomości języka urzędowego, czyli łotewskiego, na poziomie A2.

Zmiany w prawie imigracyjnym dotyczą osób, które miały łotewskie obywatelstwo albo posiadały status "nie-obywateli", następnie otrzymały obywatelstwo Rosji i miały pozwolenie na stały pobyt na Łotwie. Od reguły obowiązują wyjątki, np. związane z wiekiem czy stanem zdrowia.

Czas na zmiany

Obywatele Rosji mieli do początku września 2023 r. przedłożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty, w przeciwnym razie ich pozwolenia na pobyt stały miały stracić ważność i do grudnia mieli opuścić Łotwę, chyba że zawnioskowaliby o pobyt tymczasowy czy wizę. We wrześniu Sejm podjął decyzję o wydłużeniu terminu zdania egzaminu o dwa lata. Dotyczy to osób, które "podjęły inicjatywę" w sprawie podejścia do egzaminu, oraz osób, które nie zdały testu z "uzasadnionych przyczyn".

Z Rygi Natalia Dziurdzińska