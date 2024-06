Dwanaście państw wzywa UE do rozpoczęcia rozmów ws. akcesji Ukrainy i Mołdawii

W liście wystosowanym 5 czerwca do minister spaw zagranicznych Belgii Hadji Lahbib, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa, 12 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, wezwało belgijską prezydencję w UE do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią do końca czerwca.