We wtorek Tusk podczas wizyty w Luksemburgu spotkał się z premierem tego kraju Lukiem Friedenem. W czasie wspólnej konferencji Tusk odniósł się do kwestii negocjacji ws. obsady kluczowych stanowisk w UE podczas zbliżającej się kadencji.

"Omówiliśmy nasze priorytety po wyborach do Europarlamentu, w tym dotyczące obsadzania najważniejszych stanowisk w ramach Unii Europejskiej. W imieniu EPL współprowadzę negocjacje; pragnę zapewnić, że razem z naszymi partnerami w PE i Radzie Europejskiej, wraz z liberałami (Renew - PAP) socjaldemokratami (S&D - PAP) jesteśmy bardzo bliscy osiągnięcia porozumienia" - powiedział Tusk.

Główni kandydaci do objęcia stanowisk w UE

Jak wskazał, kandydatami będą prawdopodobnie Ursula von der Leyen, która obejmie funkcję przewodniczącej KE, Antonio Costa, który zostanie szefem Rady Europejskiej i Kaja Kallas, która zostanie szefową unijnej dyplomacji. "Liczę na to, że w przyszłym tygodniu uda się dojść do oficjalnego porozumienia" - dodał Tusk.

Premier zaznaczył, że "jest absolutnie przekonany, że proces ten przebiegnie szybko i skutecznie". "Wszyscy mamy świadomość, jak ważne jest bronienie Europy - Europy jako pewnej cywilizacji politycznej oraz UE jako organizacji, jak ważne jest chronienie jej przed populizmem i różnego rodzaju ekstremizmami" - powiedział. Jak dodał, dlatego jego ugrupowanie europejskie - Europejska Partia Ludowa - zdecydowało się na negocjacje z Renew i S&D.

"Oczywiście będziemy podchodzić z szacunkiem do wszystkich sił wybranych do PE, bo wszystkie reprezentują swoich wyborców, ale ktoś musi rozpocząć ten proces negocjacyjny. Nasz wybór jest jasny - nie tylko dlatego, że razem mamy większość, jeśli chodzi o PE, ale również dlatego, że pomimo różnic jesteśmy ugrupowaniami proeuropejskimi. To jeden z najważniejszych warunków pozwalających znaleźć kompromis" - podkreślił premier.

"Jestem bardzo zadowolony, że wszyscy członkowie RE podzielają te same wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze wsparcie dla Ukrainy mierzącej się z rosyjską agresją, wspólne działania ws. nielegalnej migracji oraz w związku z atakami hybrydowymi, które są przeprowadzane codziennie przez reżimy Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki" - dodał, dziękując Friedenowi za zrozumienie sytuacji Polski pozostałych krajów graniczących z Białorusią.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Karolina Mózgowiec