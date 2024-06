Meloni i Orban: Sojusznicy czy przeciwnicy? Nowe wyzwania przed Braciami Włochami i Fideszem

Włoska premier Giorgia Meloni i premier Węgier Viktor Orban muszą podjąć decyzje kluczowe dla przyszłości ich partii – Braci Włochów i Fideszu – w świetle zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Największą kością niezgody okazuje się stosunek do wsparcia dla Ukrainy. Meloni, zwolenniczka pomocy dla Ukrainy, może zmusić Orbana do deklaracji poparcia, jeśli ten chce dołączyć do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).