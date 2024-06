„Członkowie kolegium komisarzy nie odwiedzą Budapesztu w lipcu, łamiąc zwyczajowe prawo, a osobiste spotkanie komisarzy z członkami węgierskiego rządu zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin we wrześniu” – donosi portal. Powodem był brak porozumienia co do dogodnego dla obu stron terminu: KE chciała zorganizować spotkanie 4-5 lipca, podczas gdy rząd w Budapeszcie nalegał na przesunięcie go o tydzień.

Reklama

Jak podkreśla RWE, to rzadki przypadek, aby inauguracja nie miała miejsca na początku prezydencji i została przesunięta o kilka tygodni. „Ostatni raz pewne zakłócenia i odstępstwa od zwykłego harmonogramu miały miejsce na początku hiszpańskiej prezydencji w UE rok temu, ale było to spowodowane przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w Hiszpanii” – zauważa portal.

Premier Węgier Viktor Orban najprawdopodobniej nie wygłosi też przemówienia przed Parlamentem Europejskim na inauguracyjnej sesji 16 lipca z powodu napiętego harmonogramu. Będzie miało ono miejsce we wrześniu albo nawet na koniec węgierskiej prezydencji – twierdzi RWE.