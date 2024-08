Koniec otwartych granic i strefy Schengen? Chcą powrotu ścisłych kontroli

Otwarte granice strefy Schengen, do których wszyscy się już przyzwyczailiśmy, mogą przejść do historii, a europejscy politycy wzywają do wprowadzenia kontroli granicznych. Do tak drastycznych posunięć sprowokowała ich obawa przed rosyjskim sabotażem oraz ruch premiera Węgier, Victora Orbana.