Meloni najbardziej wpływową polityczką w UE

Reklama

W geopolitycznych dyskusjach często pojawia się żart z unijnych polityków w formie pytania – do kogo zadzwoniłbyś, gdybyś chciał porozmawiać z liderem UE? Zdaniem Politico najlepszą osobą byłaby Georgia Meloni. Włoska premier rozpycha się coraz bardziej w strukturach unijnej polityki. Chociaż reprezentuje skrajną włoską prawicę, to potrafi pomimo tego zjednać sobie poparcie europejskiego mainstreamu.

Ma coraz większe poparcie przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Jest także uważana za osobę, która znajduje się w bardzo dobrych relacjach z najważniejszym doradcą Donalda Trumpa Elonem Muskiem.

Meloni liderką populistycznego obozu

Meloni ma korzenie w neofaszystowskiej organizacji i jest liderką włoskiej skrajnej prawicy. O jej pozycji świadczą reakcje UE na reformy wprowadzane przez jej koalicję we Włoszech w takich obszarach jak migracja czy prawa osób LGBTQ+. Reformy, które są zdecydowanie sprzeczne z systemem wartości unijnego mainstreamu.

Meloni wykorzystuje polityczny kryzys w najważniejszych krajach Europy – Niemczech i Francji. Niedawno rozpadła się koalicja kanclerza Olafa Scholza. Również francuski parlament znajduje się w rozsypce, a notowania prezydenta Emmanuela Macrona spadają. Rosną za to w siłę populistyczne partie, a Meloni ma być liderką tego obozu w Europie.

Metodologia rankingu Politico

Politico podzieliło swój ranking najważniejszych polityków w Europie na trzy kategorie, a tylko liderka (Meloni) znajduje się poza tym podziałem. Pierwszą kategorię, być może najważniejszą, stanowią „działacze”, drugą „innowatorzy”, a trzecią „marzyciele”. „Działacze” to osoby, które mają największy wpływ na podejmowanie decyzji. „Innowatorzy” to politycy, którzy w największym stopniu zaburzają istniejące status quo. „Marzyciele” to z kolei osoby, które dominują publiczny dyskurs i nadają ton w kształtowaniu ideologii.

„Działacze” – ranking

Liderką kategorii jest przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która pokazała, że nadal może kontrolować najważniejszą unijną instytucję. W wyborach na szefa KE właściwie nie miała konkurencji. Drugie miejsce na podium zajmuje „imperialista” Władimir Putin. Trzecie miejsce zajmuje polski premier Donald Tusk.

„Innowatorzy” – ranking

W drugiej kategorii rządzi lider niemieckiej partii CDU Friedrich Merz. Jeden z głównych kandydatów na objęcie teki kanclerza Niemiec w 2025 roku. Tuż za jego plecami Politico umieściło Hiszpankę Teresę Riberę, która ma w nowej KE odpowiadać za transformację energetyczną. Podium zamyka kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Politico docenia polskiego polityka i wypatruje jego wygranej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

„Marzyciele” – ranking

Najważniejszym „marzycielem” jest według Politico nowy sekretarz NATO Mark Rutte. Głównym celem polityka będzie dogadanie się z Donaldem Trumpem ws. nowej architektury bezpieczeństwa w zachodnim obozie. Na drugiej pozycji znalazł się Ukrainiec Andrij Jermak.

Szef gabinetu prezydenta Zełenskiego uważany jest za jego prawą rękę i zdecydowanie drugiego najważniejszego polityka w Ukrainie. Dalej mamy Estonkę Kaję Kallas, która w nowej KE ma odpowiadać za politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Polacy wśród topowych unijnych polityków

W optyce Politico to Polacy stanowią jedną z najważniejszych nacji w Europie. Poza wspomnianymi Tuskiem i Trzaskowskim z rankingu nie zabrakło innych naszych rodaków. Na piątej pozycji w kategorii „działaczy” znalazł się komisarz Piotr Sefarin. Szósty wśród „marzycieli” jest szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który został przez redakcję portalu określony jako „Waszyngtończyk”.