Totalna wojna handlowa coraz bliżej. "Le Figaro": Europa jest następna na liście

Co prawda nie jest to jeszcze totalna wojna handlowa, ale jest do niej coraz bliżej - czytamy na łamach francuskiego dziennika "Le Figaro". W ocenie gazety "nadchodząca wojna handlowa" będzie testem dla Europy pokazującym, czy Unia Europejska "zasiada przy wielkim stole".