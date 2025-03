Jego działania nie tylko wzmagają podziały wewnątrz UE, ale także wpisują się w narrację Kremla, który od lat dąży do osłabienia unijnej jedności.

Reklama

Podziały w UE: Ukraina jako kość niezgody

Unia Europejska stara się utrzymać jedność w obliczu wyzwań związanych z wojną w Ukrainie, jednak brak amerykańskiego wsparcia ujawnia głębokie pęknięcia w bloku. Szczególną rolę odgrywa tu postawa Węgier, które blokują dalszą pomoc dla Kijowa, co zmusza liderów takich jak Emmanuel Macron czy Keir Starmer do działania poza unijnymi strukturami. UE staje przed pytaniem o swoją przyszłość – czy będzie w stanie zareagować na kryzys, czy też ciężar decyzji przesunie się na poziom krajowy?

Nowa strategia Trumpa: dziel i rządź

Podczas swojej drugiej kadencji Trump wydaje się nie tyle konfrontować z UE jako całością, co rozgrywać poszczególne państwa członkowskie przeciwko sobie. Spotkania i kontakty z europejskimi politykami są selektywne – na inaugurację amerykańskiego prezydenta zaproszono tylko tych liderów, którzy podzielają jego konserwatywną wizję, jak Giorgia Meloni i Viktor Orbán. Z kolei unijni urzędnicy, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, nie mogą liczyć na bezpośrednie spotkania z amerykańskim prezydentem.

Nowa wojna handlowa?

Relacje handlowe między UE a USA są kolejną areną konfliktu. Trump ponownie grozi nałożeniem wysokich ceł na europejskie towary, co stawia unijnych polityków w trudnej sytuacji. Choć UE próbuje negocjować rozwiązania, jak zwiększony import amerykańskiego gazu czy zmiany w cłach na samochody, Waszyngton nie wykazuje chęci do kompromisu. Konflikt ten może przerodzić się w pełnowymiarową wojnę handlową, której skutki odczuje zarówno Europa, jak i USA.

Wzrost populizmu w Europie

Trump nie ogranicza się tylko do działań na szczeblu międzynarodowym – wspiera także populistyczne i eurosceptyczne siły w samej Europie. Jego administracja otwarcie sprzyja partiom prawicowym, które dążą do osłabienia unijnych instytucji. Eksperci wskazują, że celem Trumpa jest przekształcenie UE w luźną konfederację państw narodowych, bardziej zależnych od USA i mniej skłonnych do współpracy na poziomie unijnym.

Unia Europejska w nowej rzeczywistości

Pomimo napięć, UE nie rezygnuje z walki o swoją pozycję. Choć jej instytucje tracą na znaczeniu na rzecz przywódców narodowych, Bruksela wciąż dysponuje narzędziami, by odpowiedzieć na działania Trumpa – od ceł na amerykańskie produkty po kary dla gigantów technologicznych. Wyzwaniem będzie jednak utrzymanie jedności i zdolności do skutecznego reagowania w zmieniającym się układzie sił na świecie.

Trump ponownie stawia Unię Europejską w trudnej sytuacji, kwestionując jej jedność i zdolność do działania. Jego strategia podziałów i konfrontacji może osłabić Wspólnotę, ale jednocześnie stanowi test jej spójności i odporności. Ostatecznie to Europa musi zdecydować, czy pozwoli na narzucenie jej nowego porządku, czy też znajdzie sposób, by skutecznie odpowiedzieć na wyzwania nadchodzących lat.