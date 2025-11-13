"Obudzić NATO"

Podczas środowej konferencji na temat obronności w Indianie minister ocenił, że Donald Trump podczas swojej pierwszej i drugiej kadencji prezydenckiej zdołał „obudzić NATO, by (pełniło) swoją faktyczną misję”.

Reklama

- Nie jesteś w sojuszu, jeśli nie posiadasz zdolności. Jeśli nie chcesz wydawać (pieniędzy) na swoje wojsko i jesteś uzależniony od Stanów Zjednoczonych, nie jesteś w stanie się postawić, gdy twój przeciwnik ci grozi - podkreślił szef Pentagonu.

Ukraina była pobudką dla Europy

- Ukraina była pobudką dla Europy. Ale w większej mierze to był prezydent Trump, który powiedział: musicie więcej płacić, nie wystarczy to, że jedziecie na gapę naszym kosztem - podkreślił Hegseth. Ocenił, że zobowiązanie się państw NATO do zwiększenia wydatków na obronność było wydarzeniem historycznym.

Europa musi być gotowa

- Jeśli Ameryka będzie musiała wziąć na siebie główny ciężar w sprawie tego, co dzieje się na Indo-Pacyfiku, odstraszania Chin, to Europa musi być gotowa, by zacząć działać na własnym kontynencie i by być pewna, że siły takie jak Rosja czy inne są pod kontrolą - powiedział Hegseth. - To zdrowy rozsądek. Nie da się być wszędzie - podsumował.

Wojska USA w Rumunii

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump został zapytany o decyzję Pentagonu w sprawie wycofania brygady wojsk z Rumunii wbrew jego wcześniejszym zapewnieniom, że nie wycofa sił USA z Europy. Oznajmił, że liczebność wojsk w Europie pozostanie bez zmian. - To, co robimy, to wprowadzamy zmiany. Przemieszczamy ich (żołnierzy), ale mamy tą samą całkowitą liczbę - powiedział.

Hegseth podkreślił, że wprowadzone zmiany zostały dokonane w pełnej koordynacji z Pentagonem i NATO, część sił pozostanie w Rumunii, a zmiany dotyczą sposobu rotacji sił. Podobnie jak Trump, zapewnił też o dalszym wsparciu dla Rumunii.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska