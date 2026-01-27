Rekordowo niskie poparcie polityki imigracyjnej Trumpa

Badanie przeprowadzono między piątkiem a niedzielą, więc jego wyniki obejmują odpowiedzi udzielone przed zabiciem w sobotę przez agentów federalnych amerykańskiego obywatela Aleksa Prettiego w Minneapolis oraz po tej tragedii.

Jedynie 39 proc. Amerykanów popiera działania Trumpa dotyczące imigracji. Wcześniej w tym miesiącu odsetek ten wynosił 41 proc. 53 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie popiera działań prezydenta w tej kwestii.

Jak podkreślił Reuters, w ubiegłym roku w lutym, po inauguracji Trumpa, 50 proc. badanych popierało jego politykę w tej sprawie, a 41 proc. było odmiennego zdania.

Poparcie dla prezydenta spada

Ogólne poparcie dla Trumpa spadło do najniższego poziomu w obecnej kadencji - 38 proc. We wcześniejszym badaniu Reuters/Ipsos przeprowadzonym w dniach 12-13 stycznia poziom poparcia był o trzy punkty procentowe wyższy.

Agenci ICE posunęli się za daleko

58 proc. ankietowanych uważa, że agenci Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) posunęli się zbyt daleko w swoich działaniach wymierzonych w imigrantów. 12 proc. badanych jest zdania, że nie poszli zbyt daleko, a 26 proc. uznaje, że ich działania są w sam raz.

Ok. dziewięciu na dziesięciu wyborców Demokratów odpowiedziało, że agenci posunęli się zbyt daleko. Takiego zdania jest 20 proc. Republikanów i 60 proc. wyborców niezależnych.

W badaniu wzięło udział 1139 dorosłych obywateli USA. Margines błędu statystycznego wynosi ok. 3 pkt proc.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska