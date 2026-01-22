"Całkowity dostęp" do Grenlandii

- Mówimy o tym, co jest teraz naprawdę negocjowane - szczegóły - ale zasadniczo chodzi o całkowity dostęp. Bez końca. Nie ma limitu czasowego. Nie robimy 99-letnich czy 10-letnich umów, ani niczego innego - powiedział Trump, pytany o ogłoszone ramy porozumienia w sprawie Grenlandii.

Pytany o to, „ile jest w stanie zapłacić za Grenlandię”, prezydent USA odparł, że nie będzie musiał nic płacić.

- Będziemy mieli całkowity dostęp do Grenlandii. Będziemy mieli cały dostęp wojskowy, jakiego chcemy. Będziemy mogli przeznaczyć na Grenlandię to, czego potrzebujemy, bo tego chcemy. Mówimy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, więc nie będziemy musieli płacić nic - poza tym, że budujemy Złotą Kopułę - dodał, odnosząc się do planowanej tarczy antyrakietowej.

Trump wycofał się z nałożenia ceł na Europę i siłowego przejęcia Grenlandii

Trump zadeklarował w środę podczas wystąpienia w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że nie ma zamiaru używać siły w związku z planami pozyskania Grenlandii. Później, w godzinach wieczornych, wycofał swoją wcześniejszą groźbę nałożenia 10-procentowych ceł na towary z ośmiu państw europejskich, które zdecydowały się oddelegować przedstawicieli sił zbrojnych na Grenlandię. Według zapowiedzi Trumpa z 17 stycznia, taryfy te miałyby wejść w życie 1 lutego.