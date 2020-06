Tak jak pisaliśmy w DGP w poniedziałek, planowano to ogłosić równolegle do zakończenia trwających do piątku ćwiczeń Defender-Europe 20.

– Jeżeli otrzymamy oficjalne zaproszenie, to taka wizyta się odbędzie i do spotkania dojdzie – powiedział na antenie radiowej Trójki szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Minister skomentował również doniesienia o wycofaniu części sił USA z Niemiec. – Polska jest orędownikiem tego, aby zmniejszenie obecności amerykańskiej w Niemczech nie oznaczało zmniejszenia obecności amerykańskiej w Europie. To jest jeden bardzo ważny element naszej dyskusji – dodawał w Trójce.