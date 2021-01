Zakaz importu obejmuje surowe włókna bawełny, ubrania i tekstylia bawełniane wyprodukowane z surowca pochodzącego z upraw w Sinciangu na zachodzie Chin, a także nasiona i przetwory pomidorów z tego regionu.

Restrykcje dotyczą też produktów, które powstały w krajach trzecich dzięki surowcom importowanym z Chin.

Jak komentuje Reuters, decyzja ta, podjęta w ostatnich dniach rządów administracji prezydenta Donalda Trumpa, ma na celu scementowanie jego twardej polityki wobec Pekinu.

W połowie grudnia ubiegłego roku amerykański think tank Center for Global Policy (CGP) ogłosił raport, z którego wynika, że setki tysięcy Ujgurów i przedstawicieli innych mniejszości etnicznych są zmuszane do pracy na polach bawełny w Sinciangu, skąd pochodzi 20 proc. światowej bawełny.

„Dowody pokazują, że w 2018 roku tylko trzy ujgurskie regiony zmobilizowały co najmniej 570 tys. osób do operacji zbiorów bawełny poprzez przymusowy rządowy program szkoleń robotniczych i transferów” – napisano w raporcie, w którym zawarto też przypuszczenie, że prawdziwa liczba uczestniczących w programie przedstawicieli mniejszości w całym Sinciangu może być wyższa o kilkaset tysięcy.

Reklama

Chińskie władze określają zarzuty o zmuszanie Ujgurów do pracy jako „całkowicie zmyślone” i oskarżają krytyków o chęć wywołania w Sinciangu „przymusowego bezrobocia i przymusowej biedy”.

Amerykańska agencja ceł ogłosiła w grudniu zakaz importu bawełny i produktów bawełnianych wytworzonych przez Korpus Produkcji i Budowy w Sinciangu (XPCC) – potężną organizację paramilitarną i biznesową, utworzoną w 1954 roku w celu zasiedlenia zachodnich obszarów ChRL. Według władz USA Korpus korzysta z pracy przymusowej Ujgurów.