Odpowiadając podczas konferencji prasowej na pytanie jednego z dziennikarzy podkreślił, że Stany Zjednoczone są świadome zarzutów wobec Marty Lempart. "Obserwujemy sytuację bardzo uważnie, promując, wspierając i broniąc prawa do wolności słowa, prawa do pokojowych protestów oraz do niezależnego sądownictwa. Są one istotne dla każdej demokracji" – powiedział Price.

Nawiązując do projektu nowego podatku dla mediów zapewnił, że Stany Zjednoczone opowiadają się za dostępem do niezależnych, zróżnicowanych mediów i opinii. "Jest to istotne dla dynamicznie rozwijających się demokracji" - ocenił.

Rzecznik podkreślił jednocześnie, że Polska jest cennym sojusznikiem USA w NATO, a Waszyngton pragnie wzmacniać to partnerstwo. "Polska jest cennym sojusznikiem NATO, z którym konsultujemy się regularnie w różnych sprawach i jesteśmy zwolennikami wzmacniania naszego partnerstwa z Polską i postępu we wspieraniu przez naszą administrację rozwoju instytucji demokratycznych, praw człowieka oraz rządów prawa" – zaznaczył Price.