Liderzy Demokratów i Republikanów w Senacie ogłosili we wtorek, że porozumieli się co do zarysów projektu ustawy o pomocy dla Ukrainy oraz krajów wschodniej flanki NATO w wysokości 12-14 mld dolarów. Administracja USA pierwotnie wnioskowała o 10 mld dol.

Jak ogłosił lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer, kwota pomocy ma być "większa niż 12 mld i mniejsza niż 14 mld". Wcześniej jego odpowiednik z Partii Republikańskiej Mitch McConnell stwierdził, że politycy porozumieli się co do kwoty 14 mld. Reklama Szczegóły ustawy - która ma zostać dołączona do ustawy budżetowej i przegłosowana razem z nią. Pierwotny wniosek Białego Domu zakładał wydatki rzędu 10 mld dol., z czego 500 mln zostałoby przeznaczone na pomoc wojskową dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO, 2,75 mld dol. - na pomoc humanitarną, w tym dla uchodźców w Polsce, a 1,75 mld dol. - na wsparcie ukraińskiej gospodarki i finansów. Jak zapowiedział McConnell, w ogólnym projekcie budżetu mają znaleźć się również środki na ewentualne wysłanie do Polski myśliwców w razie przekazania przez Polskę swoich MiG-ów 29 Ukrainie. Senatorowie liczą na to, że projekt uda się przegłosować w obu izbach Kongresu jeszcze w tym tygodniu. (PAP)