Kumoch zapytany na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o ewentualne inicjatywy zgłoszone przez prezydenta Dudę podczas rozmowy z przywódcami krajów NATO i Unii Europejskiej, stwierdził, że nie może ich ujawniać.

Wyjawił jedynie, że podczas tego typu narad pierwszy zabiera głos prezydent USA, a następnie przedstawiciele innych państw i organizacji.

Powiedział, że "Polska opowiada się za tym, żeby wspierać Ukrainę pomocą materialną. "Ukraina toczy poważna bitwę i tej bitwy nie może przegrać. Jesteśmy tego bardzo świadomi i wspieramy obronę Ukrainy" - podkreślił.

W jego ocenie wśród przywódców państw Zachodu "jest pełna świadomość tego, że Ukraina tej wojny przegrać nie może". "Nie istnieje coś takiego, jak kompromis z Putinem, rysowanie granic na mapie danego państwa. To by rozpaliło całą Europę. Ukraina musi tę wojnę wygrać i Zachód musi w tym pomóc. Jeżeli tego nie zrobi, to będą kolejne ofiary rosyjskiej agresji" - oznajmił.

Według szef BPM bardzo mocno wzrosła na znaczeniu "nasza współpraca, również wojskowa, z Wielką Brytanią, która okazała się znakomitym sojusznikiem".

"Polska popiera rozszerzenie NATO. Wejście Finlandii i Szwecji do Sojuszu zwiększyłoby bezpieczeństwo naszych partnerów z krajów bałtyckich. Ale NATO powinno być otwarte także na członkostwo innych krajów, na przykład Gruzji" – wskazał Kumoch.

Podkreślił, że byłaby potrzebna wizyta przywódców Niemiec i Francji na Ukrainie. Zaznaczył, że "Polska byłaby gotowa wesprzeć logistycznie taką wizytę".