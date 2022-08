"Nowy Jork jest tradycyjnie miastem schronienia, miastem sanktuarium dla azylantów i uchodźców. Tak, jesteśmy gotowi do wsparcia" – zapewniał komisarz ds. imigrantów Manuel Castro z biura burmistrza Erica Adamsa.

Jak podał „New York Post” Castro ujawnił te przewidywania z okazji przybycia kolejnych autobusów z imigrantami wysyłanymi do Nowego Jorku przez gubernatora Teksasu Grega Abbotta.

"Zorganizowaliśmy spotkanie z naszą ukraińską społecznością. (…) Spodziewamy się powitać około 10 tys. Ukraińców w mieście Nowy Jork" – dodał komisarz.

O zamiarach sponsorowania takiej liczby ludzi w pięciu dzielnicach miasta powiadomiły władze federalne władze imigracyjne.

W nawiązaniu do ogłoszonego w kwietniu przez prezydenta Joe Bidena programu "Uniting for Ukraine” umożliwiającego uciekinierom zamieszkanie w Ameryce przez dwa lata, strona internetowa urzędu ds. obywatelstwa i imigracji (USCIS) wyjaśniła, że przybysze muszą mieć sponsorów.

Oczekuje się, że sponsorzy zapewnią Ukraińcom odpowiednie zakwaterowanie oraz na początek zaspokoją ich podstawowe potrzeby.

Z apelami o pomoc występuje Fundacja US. Ukraine. Zwraca uwagę, że darowizny pieniężne nie są jedynym sposobem wsparcia. Wzywa do m.in. do przekazywania sprzętu medycznego lub dołączenia do grona wolontariuszy.

Jak wynika z danych biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w związku z rosyjską inwazją z objętego walką kraju uciekło ponad 6,8 mln ludzi.