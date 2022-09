Obyczajowość, która ogromną wagę przykłada do reputacji. To ona decyduje o statusie społecznym i o dobrobycie jednostki. Do tego warunki dobrej reputacji mężczyzny i kobiety są bardzo sztywne. Od mężczyzny oczekuje się siły fizycznej, odwagi i gotowości do obrony honoru swego i swojej rodziny, nawet jeśli wymaga to zastosowania przemocy. Reputacja kobiety związana jest z tym, jak wypełnia swoje obowiązki rodzinne i czy jest wierna mężowi. Jej „niegodne” zachowanie może wystawić na szwank reputację męża i całej rodziny. Historycznie kultura honoru dominowała w społecznościach o wysokim wskaźniku ubóstwa , gdzie ludzie obawiali się, że ich zasoby mogą im zostać w każdej chwili odebrane.