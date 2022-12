Wydarzeniu temu Joe Biden poświecił kilka wpisów na Twitterze. Jeden z nich opatrzył filmem, w którym przemawia podczas wspólnej konferencji prasowej. "Dziś jest czwarta noc Chanuki. Czas, kiedy Żydzi na całym świecie - wśród nich prezydent Zełenski i wiele innych rodzin - czczą ponadczasowy cud małej grupy wojowników, którzy walczyli o swoje wartości i wolność przeciwko znacznie większemu wrogowi, oraz to, jak wytrzymali i jak zwyciężyli; jak płomień wiary, który miał płonąć przez jeden dzień, płonął jasno przez osiem dni" - mówił prezydent Biden.

"To opowieść o przetrwaniu i odporności, która przypomina nam w najzimniejsze dni roku, że światło zawsze zatriumfuje nad ciemnością, a nadzieja pokona rozpacz; i że duch ludzki jest niepokonany tak długo, jak długo istnieją dobrzy ludzie gotowi robić to, co słuszne. Ten rok przyniósł wiele niepotrzebnych ofiar, zginęło wielu Ukraińców. Chciałbym, żeby pan wiedział, panie prezydencie, że wszyscy Amerykanie są po waszej stronie i będziemy trwać z wami tak długo, jak to będzie potrzebne" - kontynuował.

"Rozmawialiśmy przez całą wojnę, ale ważne było, aby porozmawiać osobiście" - napisał w innym tweecie amerykański prezydent.

"Dziś mija 300 dni od momentu, gdy Putin rozpoczął atak na wolnych ludzi na Ukrainie. Dziś mija też 300 dni, podczas których naród ukraiński pokazał Rosji - i światu - swój żelazny kręgosłup, swoją miłość do kraju i swoją niezłomną determinację w wyborze własnej drogi. To, co osiągnął prezydent Zełenski i naród ukraiński, ma znaczenie dla całego świata. Razem, Stany Zjednoczone i Ukraina utrzymają jasno płonący płomień wolności" - podsumował w innym wpisie Joe Biden. (PAP)