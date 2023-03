Reklama

Niezależnie od tego komisja wystąpiła m.in. o zapewnienie tym osobom gwarantowanych rocznych dochodów w wysokości co najmniej 97 tys. dolarów przez 250 lat i możliwości kupna domu w San Francisco za 1 dolara na rodzinę.

Co trzeba zrobić, aby odpokutować za wieki amerykańskiego niewolnictwa?

Reklama

„Zadaniem komisji jest odpowiedzieć na trudne pytanie: co trzeba zrobić, aby odpokutować za wieki amerykańskiego niewolnictwa i pokoleń systemowego rasizmu, które wciąż utrzymują czarnoskórych Amerykanów na najniższych poziomach opieki zdrowotnej, edukacji i dobrobytu ekonomicznego, a także nadreprezentację w więzieniach i populacji bezdomnych?” – zauważyła AP.

Przytoczyła opinie krytyków, że spełnienie postulatów jest finansowo i politycznie niemożliwe, bo miasto przeżywa głęboki deficyt w związku ze spowolnieniem w branży technologicznej. Jak podkreślają też odszkodowania nie mają sensu w stanie i mieście, które nigdy nie zniewoliło czarnoskórych.

„Jeden z konserwatywnych analityków ocenił, że każda nie-czarnoskóra rodzina w mieście musiałaby zapłacić za to co najmniej 600 tys. dolarów” – zaznaczyła AP.

Zacząć naprawiać trwałe szkody wyrządzone przez niewolnictwo

Członkowie komisji ds. reparacji uważają jednak, że ich rekomendacje są dokładnym oszacowaniem tego, co należałoby zrobić, aby zacząć naprawiać trwałe szkody wyrządzone przez niewolnictwo i dyskryminację. Nie wyjaśniają, jak za to zapłacić.

"To my jesteśmy poszkodowani. (…) Jeśli sędzia orzekłby na naszą korzyść, nie zwróciłby się do nas z orzeczeniem: 'Pomóż im wymyślić, jak to zrobić'” - argumentował Eric McDonnell, przewodniczący Afroamerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Reparacji w San Francisco.

W 2020 roku Kalifornia stała się pierwszym stanem, który utworzył grupę zadaniową ds. reparacji. Wciąż próbuje określić należne kwoty. Projekt nie został podjęty na szczeblu federalnym.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski