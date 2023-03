Nowojorska uroczystość przedstawiana jest jako najstarsza parada z okazji Dnia Świętego Patryka na świecie. Po raz pierwszy miasto gościło ją w 1762 roku.

Do irlandzko-amerykańskich organizacji, dzieci, młodzieży, orkiestr dętych i tancerek przyłączyli się także gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul oraz burmistrz miasta Eric Adams.

Uczestników przemarszu witał przed katedrą św. Patryka kardynał Timothy Dolan. "To rodzaj dnia, w którym wszyscy mówią: +skoro Irlandczycy świętują, to i my świętujemy+ (...). W pewnym sensie jest to rodzaj pomostu, kiedy wszyscy świętują" – ocenił duchowny w rozmowie z lokalnym radiem 1010 WINS.

„New York Times” zauważył, że pragnienie udziału w irlandzkim święcie wyraził 91-letni aktor, pisarz, prezenter radiowy i barman Malachy McCourt. „9 listopada pan McCourt został wyrzucony z hospicjum za to, że nie umierał wystarczająco szybko. Martwił się, że może nie doczekać kolejnego Dnia Świętego Patryka” - podał „NYT”.

Tradycyjnie parada przyciąga wszystkie narodowości, w tym Polaków. Przez cały dzień na każdym kroku widać ludzi ubranych na zielono lub demonstrujących przynajmniej jakiś akcent w tym kolorze.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski