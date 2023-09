Prywatne amerykańskie przedsiębiorstwa są gotowe inwestować w ukraińską energetykę, budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę, rolnictwo, transport i górnictwo - powiedziała Pritzker i dodała, że przygotowania do powojennej odbudowy Ukrainy muszą rozpocząć się już teraz, nawet jeśli walki nadal trwają.

Reklama

"Przebudowa" Ukrainy

"Kluczowe jest zapewnienie, że odbudowa odbywać się będzie zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi wzorcami, co obejmuje reformy, które zwiększają przejrzystość i odpowiedzialność za podejmowane działania. Tak więc reformy i odbudowa są nierozłączne" - powiedziała Pritzker.

Reklama

"Ukraina ma nadzwyczajny potencjał. Ma ogromne możliwości w rolnictwie, energetyce, metalach rzadkich, górnictwie, minerałach krytycznych oraz w wielu różnych sektorach. Ale aby wykorzystać ten potencjał, trzeba wykonać prace przygotowawcze, które z powodzeniem można prowadzić już teraz, a ukraiński rząd jest gotowy na to wyzwanie" - powiedziała Penny Pritzker i dodała, że od czasu mianowania jej na to stanowisko przez prezydenta Joe Bidena (14 września - PAP) spotkała się z przedstawicielami 30 prywatnych przedsiębiorstw chętnych do udziału w odbudowie Ukrainy. "Wymaga to pewnych zmian prawnych na Ukrainie oraz partnerstwa rządu w Kijowie z sektorem prywatnym (...) - dodała.

"Jeśli nie pomożemy Ukrainie nie tylko przetrwać, nie tylko poradzić sobie militarnie, ale także rozwijać się gospodarczo, nie wiem, czym to się skończy" - podkreśliła przedstawicielka USA.

Ile to będzie kosztować?

Przedstawicielka USA nie podała szacunkowej kwoty, jaka będzie potrzebna na odbudowę Ukrainy po rosyjskiej inwazji, ale Bank Światowy prognozuje potrzeby na znacznie ponad 400 miliardów dolarów - zauważył Reuters.

Penny Pritzker w latach 2013-2017 była ministrem handlu USA. 14 września prezydent Joe Biden powołał ją na nowo utworzone stanowisko specjalnej przedstawicielki ds. odbudowy gospodarczej Ukrainy. Jej zadaniem ma być m.in. zachęcanie do publicznych i prywatnych inwestycji w tym kraju.

sm/ mms/