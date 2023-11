Jak pisze dziennik, administracja wysłała Kongresowi 31 października formalną notyfikację zamiaru przekazania Spice Family Gliding Bomb Assemblies, zestawów do precyzyjnego kierowania bombami lotniczymi. Są to zestawy produkowane przez izraelski koncern zbrojeniowy Rafael.

Łączna wartość uzbrojenia to 320 mln dolarów. Jest to kolejna transza uzbrojenia dla Izraela od czasu ataku Hamasu na ten kraj na początku października. Wcześniej USA wysłały Izraelowi m.in. rakiety do systemów obrony powietrznej i pociski artyleryjskie.

Reklama

osk/ sp/