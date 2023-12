Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił pozostawić stopy procentowe bez zmian w przedziale 5,25-5,5 proc., poinformował Fed po posiedzeniu. Komitet będzie przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej, jeśli pojawią się zagrożenia, które mogłyby utrudnić osiągnięcie jego celów, podkreślono.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie. Wspierając te cele, Komitet zdecydował się utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie 5-1/4 do 5-1/2 procent. Komitet będzie nadal oceniał dodatkowe informacje i ich implikacje dla polityki pieniężnej. Określając zakres dodatkowego zacieśnienia polityki pieniężnej, który może być odpowiedni do przywrócenia inflacji do 2 proc. w pewnym czasie, Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej. Ponadto, Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2 proc." - czytamy w komunikacie.

Oceniając odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej, FOMC będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze.

"Komitet będzie przygotowany do odpowiedniego dostosowania nastawienia polityki pieniężnej, jeśli pojawią się zagrożenia, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych, a także sytuacji finansowej i międzynarodowej" - czytamy dalej.

