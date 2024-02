Wiek i sprawność umysłowa kandydatów stała się tematem wiodącym po publikacji w czwartek raportu specjalnego prokuratora federalnego Roberta Hura, dotyczącego tajnych dokumentów znalezionych m.in. w domu Bidena. Hur napisał, że Biden jest "starszym mężczyzną o słabej pamięci", zasugerował też, że prezydent nie potrafił podać daty śmierci swojego syna (Beau Biden zmarł w 2015 roku.).

Nikki Haley: Bidenowi brakuje sprawności umysłowej do pełnienia funkcji prezydenta

Rywalka Trumpa do nominacji republikańskiej Nikki Haley oświadczyła natomiast, że zarówno 81-letniemu Bidenowi, jak i 77-letniemu Trumpowi brakuje sprawności umysłowej do pełnienia funkcji prezydenta.

Obu politykom zdarzało się w ostatnim czasie pomylić kraje i nazwiska przywódców. Trump pochwalił np. premiera (Węgier) Viktora Orbana za kierowanie Turcją, a Biden odnosząc się do obecnych przywódców europejskich wymienił nazwiska zmarłych polityków, pomylił też Egipt z Meksykiem.

Tymczasem wyborów bardziej zdaje się niepokoić wiek Bidena niż Trumpa. Sondaż „NYT” i Siena College wykazał, że przytłaczająca większość respondentów ma poważne obawy związane z wiekiem Bidena i 70 proc. uważa, ze jest on za stary na prezydenta. Podobne zastrzeżenia wobec Trumpa miała mniej niż połowa ankietowanych.

Głos Bidena stał się słabszy i bardziej zachrypnięty, a włosy zrzedły mu i posiwiały

Wskazuje to – jak pisze „NYT” – nie tylko na głębokie różnice między tymi dwoma mężczyznami, ale też na odmienne ich postrzeganie i inne oczekiwania wobec nich wśród Amerykanów. Według dziennika różnica ta może odegrać istotną rolę w zbliżających się wyborach prezydenckich.

„NYT” pisze, że częściowo może to wynikać z różnic fizycznych: głos Bidena stał się słabszy i bardziej zachrypnięty, a włosy zrzedły mu i posiwiały. Porusza się mniej pewnie niż wcześniej. Zdarzyło mu się też spaść z roweru czy potknąć o worek z piaskiem.

Trumpa upływ czasu wydaje się imać w mniejszym stopniu. Często farbuje włosy i wygląda na nienaturalnie opalonego. Jest bardziej przysadzisty niż Biden i wykorzystuje swój wygląd fizyczny do wywoływania wrażenia siły. W jego przemówieniach jest dużo retoryki macho i często trwają one ponad godzinę, co jest odbierane jako dowód wytrzymałości.

Na korzyść Trumpa przemawia jego impulsywność i skłonność do wykraczania poza scenariusz

Specjalistka od wizerunku przywódców Carol Kinsey Goman oceniła, że Trump „popełnia co najmniej tyle samo błędów, co Joe Biden, ale ponieważ robi to z brawurą, nie wygląda to starczo. Wygląda to na pasję”.

Na korzyść Trumpa przemawia też jego impulsywność i skłonność do wykraczania poza scenariusz, co jest odbierane jako autentyczność. W opinii Goman, Trump „potrafi zawładną tłumem. Ma bardzo ofensywną osobowość, która kojarzy się z młodością, zdrowiem, aktywnością. A Biden nie”.

„Donald Trump jest pod wieloma względami bardziej człowiekiem estrady niż politykiem – powiedział demokrata z Wisconsin Mark Pocan. – Myślę, że oczekiwania wobec niego są po prostu inne i dlatego uchodzi mu to na sucho”.