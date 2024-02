Akcja, podjęta we współpracy z innymi krajami, będzie skierowana do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, a także do przedsiębiorstw w krajach trzecich, które pomagają Rosji w ułatwieniu dostępu do potrzebnych jej towarów, powiedział Adeyemo, dodał, że Waszyngton stara się pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za wojnę i śmierć lidera opozycji Aleksieja Nawalnego.

Jeśli chodzi o szczegóły: Stany Zjednoczone zamierzają skonfiskować rosyjskie zamrożone aktywa o łącznej wartości 700 mln, podał w czwartek na platformie X Departament Sprawiedliwości USA. Prokurator generalny USA Merrick Garland powiedział, że Departament Sprawiedliwości „bardziej niż kiedykolwiek zaangażował się we współpracę z naszymi partnerami na Ukrainie w celu stawienia czoła rosyjskiej agresji”. „Żądamy konfiskaty aktywów o wartości prawie 700 milionów dolarów objętych sankcjami oligarchów i innych pełnomocników rosyjskiego reżimu” – stwierdził Merrick Garland.