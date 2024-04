Kiedy pomoc wojskowa USA dotrze na Ukrainę?

Konsekwencje przyjęcia przez USA nowego pakietu pomocy dla Ukrainy będą niemal natychmiastowe i zapobiegną poważnym niepowodzeniom na polu bitwy w najbliższej perspektywie oraz podważą długoterminowe przekonanie Rosji, że jej gospodarka wojenna – przeznaczająca co najmniej 6 proc. PKB na obronę – jest machiną nie do powstrzymania - pisze w niedzielę portal tygodnika The Economist.