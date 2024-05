Przed przegłosowaniem w kwietniu przez Izbę Reprezentantów pakietu dla Ukrainy słyszeliśmy, że sprzęt wojskowy i amunicja z USA są przygotowane do szybkiej wysyłki. A teraz Ukraińcy twierdzą, że uzbrojenie idzie do nich bardzo powoli lub nawet nie przychodzi. Co się dzieje?